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Yuto Nagatomo, Galatasaray, Japon, Spor, Haber

Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo'ya İtalya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.

26.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:36
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazetesi La Gazette dello Sport'un Japon futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Bologna talip olduğunu yazdı.

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yuto Nagatomo, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
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