Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı

Galatasaraylı Florin Andone'den son dakika koronavirüs açıklaması. Sarı-kırmızılı ekibin Rumen golcüsü Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.

Twitter hesabı üzerinden test sonucu ile ilgili açıklama yapan tecrübeli forvet, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK SONRASI SEZONUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAÇIRDI

Ada ekibi Brighton'dan sezon başı 700 bin Euro karşılığında kiralanan Andone, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazandı. Fatih Terim'in alternatif planı olarak bilinen Rumen golcü, sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırmış ve 11 maçta rakip filelere 2 gol bırakmıştı. Andone'nin sezonun tamamlanmasıyla beraber İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.

Mücadeleci futboluyla taraftarın da 'Yeni Elmander' yakıştırmasında bulunduğu Andone'nin Brighton ile sözleşmesi 2023'te bitecek.