Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, TRT Spor'dan Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.

Monaco'ya attığı golü unutamadığını dile getiren Prekazi, "Senin için en güzel gol hangisiydi?' diyorlar. Monaco'ya attığım gol, başka bir olaydı. O gol, Türkiye içindi" ifadelerini kullandı.

O goldeki vuruşu daha sonraları birçok kez denediği belirten Prekazi, "Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım" diye konuştu.

MONACO'YU ELEYİP YARI FİNALE KALMIŞTI

Galatasaray, 1988-89 sezonu UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde 1-0'ın rövanşında Fransız ekibi Monaco ile 1-1 berabere kalıpadını yarı finale yazdırmıştı.