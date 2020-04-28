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Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Monaco maçında attığı unutulmaz gol ile ilgili yıllar sonra itirafta bulundu ve "Monaco'ya attığım gol, başka bir olaydı. O gol, Türkiye içindi" dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
28.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:48

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, TRT Spor'dan Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.

Monaco'ya attığı golü unutamadığını dile getiren Prekazi, "Senin için en güzel gol hangisiydi?' diyorlar. Monaco'ya attığım gol, başka bir olaydı. O gol, Türkiye içindi" ifadelerini kullandı.

O goldeki vuruşu daha sonraları birçok kez denediği belirten Prekazi, "Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım" diye konuştu.

MONACO'YU ELEYİP YARI FİNALE KALMIŞTI

Galatasaray, 1988-89 sezonu UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde 1-0'ın rövanşında Fransız ekibi Monaco ile 1-1 berabere kalıpadını yarı finale yazdırmıştı.

Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
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