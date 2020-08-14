Galatasaray ve Beşiktaş'ın Mensah için dev yarışı! Son söz Kayserispor'da

Uzun vadede 3 milyon euro

Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Mensah'ı bonservisiyle almak isterken, sarı kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları ilk etapta 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Kayserispor'un, Atletico Madrid'e Mensah için ödemesi gereken 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ve bu satıştan verilecek yüzde 40'lık pay nedeniyle bu öneri kabul edilmedi. Bunun üzerine Beşiktaş, 'uzun vadede ödeme' koşuluyla 3 milyon Euro önerdi.

Galatasaray teklifini artırabilir

Berna Gözbaşı'nın dün telefonla görüştüğü Galatasaray yöneticileri ise 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.3 milyon Euro teklif etti ve beğenmeleri halinde futbolcuyu sezon sonu satın alabileceklerini bildirdiler. Gözbaşı, Beşiktaş'ın bonservis için 3 milyon Euro'luk öneride bulunduğunu belirtince, sarı kırmızılılar tekliflerini revize edip etmeme konusunu kendi aralarında görüşmek için süre talep etti. Galatasaray'ın bugün vereceği cevaba göre Mensah'ın yeni sezonda forma giyeceği takımın netleşmesi bekleniyor.