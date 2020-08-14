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Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da

Mensah için Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda görülmemiş bir transfer yarışı yaşanıyor. Beşiktaş 2.5 milyon euroluk teklifini, uzun vadede ödemek şartıyla 3 milyon euroya çıkarırken Galatasaray, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.3 milyon euro önerdi. Transferde son sözü, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı söyleyecek.

Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
14.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:14

Galatasaray ile Beşiktaş arasında uzun yıllardır görülmeyen bir transfer rekabeti yaşanıyor. Her iki kulüp de HES Kablo Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı renklerine bağlayabilmek için kıyasıya yarış veriyor. Şimdilik Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu yarışta son sözü, Süper Lig'in tarihinin ilk ve tek kadın kulüp başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı söyleyecek.

Önceki akşam Etiler'de Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları ile bir araya gelip pazarlık yapan Gözbaşı, dün de G.Saray yöneticileriyle telefon görüşmesi yaptı.

UZUN VADEDE 3 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Mensah'ı bonservisiyle almak isterken, sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları ilk etapta 2.5 milyon euro teklif etti. Ancak Kayserispor'un, Atletico Madrid'e Mensah için ödemesi gereken 2.8 milyon euro bonservis bedeli ve bu satıştan verilecek yüzde 40'lık pay nedeniyle bu öneri kabul edilmedi. Bunun üzerine Beşiktaş, "Uzun vadede ödeme" koşuluyla 3 milyon euro önerdi.

GALATASARAY TEKLİFİNİ ARTIRABİLİR

Berna Gözbaşı'nın dün telefonla görüştüğü Galatasaray yöneticileri ise 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.3 milyon euro teklif etti ve beğenmeleri halinde futbolcuyu sezon sonu satın alabileceklerini bildirdiler. Gözbaşı, Beşiktaş'ın bonservis için 3 milyon euroluk öneride bulunduğunu belirtince, sarı-kırmızılılar tekliflerini revize edip etmeme konusunu kendi aralarında görüşmek için süre talep etti. Galatasaray'ın bugün vereceği cevaba göre Mensah'ın yeni sezonda forma giyeceği takımın netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

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