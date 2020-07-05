Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta, lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdüren Trabzonspor alacağı 3 puanla şampiyonluk umutlarını kalan 4 haftaya taşımak istiyor. Zirveyle arasında 8 puanlık bir fark bulunan Galatasaray ise alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

G.SARAY'DA MARCAO VE MARIANO, TRABZONSPOR'DA EKUBAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda cezasını tamamlayan Mariano ve sakatlığını atlatan Marcao 11'deki yerini alırken, sözleşmesi sona eren Onyekuru'nun ayrılmasının ardından Taylan Antalyalı 11'de kendisine yer buldu.

Bordo-mavililerde ise cezalı Pereira'nın yerine Kamil Ahmet forma giyerken, sakatlığını atlatan Ekuban da 11'deki yerine döndü. Bir diğer sakatlıktan dönen isim Nwakaeme ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Saat 21:00'da başlayacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şu şekilde;

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth