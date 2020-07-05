Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maçta, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta, lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdüren Trabzonspor alacağı 3 puanla şampiyonluk umutlarını kalan 4 haftaya taşımak istiyor. Zirveyle arasında 8 puanlık bir fark bulunan Galatasaray ise alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. G.SARAY'DA MARCAO VE MARIANO, TRABZONSPOR'DA EKUBAN DÖNDÜ Sarı-kırmızılı takımda cezasını tamamlayan Mariano ve sakatlığını atlatan Marcao 11'deki yerini alırken, sözleşmesi sona eren Onyekuru'nun ayrılmasının ardından Taylan Antalyalı 11'de kendisine yer buldu. Bordo-mavililerde ise cezalı Pereira'nın yerine Kamil Ahmet forma giyerken, sakatlığını atlatan Ekuban da 11'deki yerine döndü. Bir diğer sakatlıktan dönen isim Nwakaeme ise maça yedek kulübesinde başlayacak. Saat 21:00'da başlayacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şu şekilde; GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth