Galatasaray, Neftçi Bakü maçına sürpriz bir kadroyla çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçındaki tercihleriyle dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.

FORVETTE MBAYE DIAGNE

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.