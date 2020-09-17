Galatasaray, Neftçi Bakü maçına sürpriz bir kadroyla çıkıyor
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Galatasaray, Neftçi Bakü maçına sürpriz bir kadroyla çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Neftçi Bakü maçında sürpriz tercihlere imza attı. Linnes, Diagne, Ömer Bayram'a ilk 11'de yer veren tecrübeli hoca, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu kulübeye çekti.

Galatasaray, Neftçi Bakü maçına sürpriz bir kadroyla çıkıyor
17.09.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:47

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçındaki tercihleriyle dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.

FORVETTE MBAYE DIAGNE

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.

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