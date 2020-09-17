Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi Bakü Galatasaray maç sonucu kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turu başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Neftçi Bakü Galatasaray maçı ilgi odağı oldu. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray maç Neftçi Bakü Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ön Eleme canlı takip

17.09.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:07

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçlarının başlamasıyla sporseverler Galatasaray'ın maçlarını yakında takip etmeye başladı. Neftçi Bakü Galatasaray maçının sonucu merak edildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü Galatasaray maçı kaç kaç? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı, Mücadele, D Smart platformunun Spor Smart kanalında yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Fatih Öztürk

Elabdellaoui

Donk

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Feghouli

Arda Turan

Emre Kılınç

Diagne

NEFTÇİ BAKÜ

Aqil Mammadov

Cabir Emirli

Mamadou Mbodj

Anton Krivotsyuk

Thallyson Namiq

Alasgarov Emin

Makhmudov Sabir

Bougrine Mamadou

Kane Mirabdulla

Abbasov

Yusuf Lawal

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı 19.00'da başlayacak. Canlı takip için sayfamızı takip edebilirsiniz.