Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi Bakü Galatasaray maç sonucu kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turu başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Neftçi Bakü Galatasaray maçı ilgi odağı oldu. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray maç Neftçi Bakü Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ön Eleme canlı takip
17.09.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:21
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçlarının başlamasıyla sporseverler Galatasaray'ın maçlarını yakında takip etmeye başladı. Neftçi Bakü Galatasaray maçının sonucu merak edildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü Galatasaray maçı kaç kaç? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler
NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Neftçi Bakü Galatasaray maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Neftçi Bakü Galatasaray maçı, Mücadele, D Smart platformunun Spor Smart kanalında yayınlanacak.
NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY İLK 11'LER
GALATASARAY
Fatih Öztürk
Linnes
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Ömer
Belhanda
Babel
Emre Kılınç
Diagne
NEFTÇİ BAKÜ
Memmedov
Buludov
Mbodji
Stancovic
Krivotsyuk
Eleskerov
Ibara
Lawal
Narimanjahan
Mamadou
Mahmudov
NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?
Neftçi Bakü Galatasaray maçı 19.00'da başlayacak. Canlı takip için sayfamızı takip edebilirsiniz.