Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Japon sol bek Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarla bugün son antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından son antrenman öncesi uğurlanan 33 yaşındaki Nagatomo, uğurlama sonrası gözyaşlarına engel olamadı. Japon futbolcunun hüngür hüngür ağladığı anlar, Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

2018 yılı Ocak ayında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılıların yaşadığı son 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nagatomo, bu sezonun ilk yarısında forma giymiş ancak başarılı sol bekin sözleşmesi, ligin ikinci yarısında Marcelo Saracchi'nin transferiyle askıya alınmıştı.

Galatasaray formasını toplamda 65 kez giyen tecrübeli futbolcu, 3 gol atıp 7 asist yaptı.