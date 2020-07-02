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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yuto nagatomo, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.

02.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:25

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Japon sol bek Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarla bugün son antrenmanına çıktı.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı

Teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından son antrenman öncesi uğurlanan 33 yaşındaki Nagatomo, uğurlama sonrası gözyaşlarına engel olamadı. Japon futbolcunun hüngür hüngür ağladığı anlar, Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

2018 yılı Ocak ayında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılıların yaşadığı son 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nagatomo, bu sezonun ilk yarısında forma giymiş ancak başarılı sol bekin sözleşmesi, ligin ikinci yarısında Marcelo Saracchi'nin transferiyle askıya alınmıştı.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı

Galatasaray formasını toplamda 65 kez giyen tecrübeli futbolcu, 3 gol atıp 7 asist yaptı.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Haber Yorumları (3)
MEHMET: erkekler ağlamaz sil gözyaşını. . .
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GS: nagatomo yu göndermeleri hataydı sarachi den cacık olmaz
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AHMET: yolun açık olsun nagatomo
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