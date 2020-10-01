Galatasaray kuruluş tarihi ne zaman? Galatasaray ne zaman, nasıl kuruldu? Galatasaray'ın kurucuları kimler?

Türk fubolunun köklü isimlerinden olan Galatasaray, başarılarla dolu futbol geçmişine sahiptir. Bir asırdan uzun süredir futbolun içinde olan Galatasaray ne zaman kuruldu? Galatasaray kuruluş tarihi ne zaman? Galatasaray nasıl kuruldu?

GALATASARAY NE ZAMAN KURULDU?

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Spor Tarihi'nde önemli takımlardan biridir. Galatasaray Lisesi / Mektebi Sultani ile adımları atıldı denebilir.

GALATASARAY ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

II. Beyazıt tarafından 1481'de kurulan mektep, devlet adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Adını kurulduğu bölgeden alması sebebiyle "Galata Sarayı" olarak anılmaktadır.

GALATASARAY NASIL KURULDU?

Okul modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuşur. Okul' un yeniden yapılanmasıyla birlikte, Türkiye'de de gerçek anlamıyla ilk sportif çalışmalar başlamış olur ve okulda Beden Eğitimi dersi jimnastikçi 'Monsieur Curel' tarafından eğitim programına konur. Bu atılımlar gerçekten bir devrim niteliği taşımaktadırlar. Curel, modern aletler eşliğinde çalıştırdığı öğrencileri sportif açıdan geliştirirken, onlar için Kağıthane'de bir idman Bayramı düzenler. Yıl 1870'tir. Bu etkinlikte başarı gösteren sporcular değişik ödül ve madalyalar kazanır ve yarışmaların sonunda öğrencilere "kuzulu pilav" verilir. Bu da, sonraki yıllarda bir başka geleneğin başlangıcını oluşturur.

Curel'den sonra görevi devralan yabancı spor hocaları (M. Moiroux, Signor Martinetti, Stangali gibi), jimnastik ve atletizmin yanı sıra, değişik branşlara da eğilerek (yüzme, kürek, aletli jimnastik), bir ilki daha başlatmış olurlar. Bu çalışmaların ürünü çok geçmeden alınmaya başlanır ve adı Türk Spor Tarihi'ne altın harflerle yazılan Faik Üstünidman'ın yanı sıra, Binbaşı Mazhar Kazancı, Abdurrahman ve Ahmet Robenson kardeşler GSL'nde görev alıp, izcilik, tenis, hokey gibi spor dallarının öğrenciler arasında yaygınlaşmasını sağlarlar. Özellikle Üstünidman'ın ön ayak olmasıyla, öğrenciler futbolla tanışırlar. Ama oynanan futbol, bir kör dövüşünden farklı olmayan ve kural tanımayan bir koşuşturmayı andırmaktadır. Ama futbol GSL' nin Tören Kapısı'ndan adımını atmış ve tam bir salgına dönüşmüştür.

1901 yılında İstanbul'da yaşayan iki İngiliz, James Lafontaine ve Horace Armitage, Rum ve İngiliz oyunculardan oluşan Kadıköy Futbol Kulübü'nü kurmuşlar ama 1903'te takımdaki İngilizler bir anlaşmazlık sonucu ayrılarak Moda Kulübü'nü oluşturmuşlardır. 1904 yılında ise bu kulüpler, Imogen, Elpis, Strugglers takımlarıyla anlaşarak, İstanbul Futbol Birliği'ni hayata geçirmişler ve bugünkü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yerinde bulunan "Union Club-İttihat Spor" sahasında düzenli karşılaşmalar yapmaya başlamışlardır. Görüldüğü gibi bu takımlar yabancı ya da azınlık takımlarıdır. Türk olmayan ekiplerin gerçekleştirdikleri bu ilk futbol karşılaşmaları, GSL öğrencilerini hem ilgilendirir hem de çok üzer. Artık onların amacı, kendi futbol kulüplerini kurmak, ölesiye sevdikleri bu oyunun kurallarını "hatmetmek" ve yabancılarla boy ölçüşmektir.

ALİ SAMİ YEN KURULUŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR

Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, "Ellinci Yıl" kitabında kuruluş öyküsünü şöyle anlatır: "1 Teşrin 1905'te mektebin beşinci sınıfında edebiyat muallimimiz merhum Mehmet Ata beyin dersi esnasında birkaç arkadaş baş başa vererek Galatasaray'da bir futbol kulübü kurmaya karar verdik. İlk müteşebbisler oyuna ve mücadeleye meyyal arkadaşlardan Asım Tevfik Sonumut, Reşat Şirvani, Cevdet Kalpakçıoğlu, Abidin Daver, Kamil...gibi gençlerdi. Mektepde tahsilde bulunan Bulgar ve Sırp talebesinden çevik ve kuvvetli olanlar da bize iltihak etmişlerdi. Asım'ı muhasebeciliğe, Cevdet'i ikinci reisliğe seçmiş, kendim de Reis olmuştum. Asım her hafta arkadaşlardan birer kuruş toplamakda mahir olduğu için kendisini muhasebeci yapmıştık. Ben Reisliği topu yağlayıp şişirmekle almıştım. Topumuza evladım gibi bakardım. Zaten varımız yoğumuz da toptu. Mektebe gelirken, domuz sokağından geçer, domuz yağı alırdım. Topu onunla yağlar, şişirirdim; yamasını yeni pabucumdan kesmiştim. Bunu gören arkadaşlar, bana hepimizden fazla paye vermişlerdi. Yani o zaman Reisliğe ve diğer vazifelere payeyi, en çok çalışan kazanırdı. Cevdet de ikinci Reisliği formaları yıkadığı için almıştı.

"Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek."

Kulübün adının Gloria (Zafer) ya da Audace (Cesaret) konulması yolunda görüşler ortaya atılmışsa da, sonuçta Galatasaray olmasında anlaşmaya varılmıştır. Araştırmacı Cem Atabeyoğlu, Galatasaray adının, bu takımın yaptığı ilk maçta Rum ekibini 2-0 yenerken, seyircilerin onlardan "Galata Sarayı efendileri"diye söz etmelerinden doğduğunu yazar. Bunun üzerine kurucular da ismi benimserler ve "Adımız Galata Sarayı olsun" derler.

GALATASARAY KURUCULARI KİMLER?

Ali Sami Yen, 1905'ten 1919 tarihine kadar Galatasaray Spor Kulübü'ne Başkanlık yapmıştır ve Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü ıhsaiyet Defteri'nin (Sayım-İstatistik Defteri) 181 ve 182. sayfalarında kurucu 13 üyeyi şöyle sıralar:

Ali Sami Yen Asım Sonumut Emin Bülend Serdaroğlu Celal İbrahim B. Nikolof Milo Bakiş Pol Bakiş Bekir Sıtkı Bircan Tahsin Nahit Reşat Şirvanizade Hüseyin Hüsnü Refik Cevdet Kalpakçıoğlu Abidin Daver

1905 yılında dönemin şartlarında dernekler yasası bulunmadığı için Galatasaray Spor Kulübü yasal olarak tescil edilme olanağı bulamamıştır. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Yetkili makamlara kulüplerin tüzükleriyle birlikte, kurucu üyelerin ad ve adreslerinin de bildirilmesi zorunlu tutulduğundan, istifa eden ya da eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen üyeler ilk listeden çıkarılmış ve 1 Eylül 1913'te kurucu liste yeniden düzenlenmiştir. Kurucu üyelerin yeni sıralaması şöyle gerçekleşmiştir:

Ali Sami Yen Asım Sonumut Emin Bülend Serdaroğlu Celal İbrahim Bekir Sıtkı Bircan Reşat Şirvanizade Refik Cevdet Kalpakçıoğlu Abidin Daver

GALATASARAY KURULUŞ TARİHİ

Galatasaray 1 Ekim 1905'te kurulmuştur. Galatasaray bugün 115 yaşındadır.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUKLARI

Galatasaray, futbol tarihi boyunca 22 şampiyonluğa sahip ve 4 yıldızı bulunan Türkiye'deki tek futbol kulübüdür. Sarı kırmızılı ekip ilk şampiyonluğunu 1961-1962 yılları arasında almıştır. Teknik Direktörlüğünü Gündüz Kılıç'ın üstlendiği Cimbomlar 38 maçın 23'ünde galip gelmiş ve 7'sinde beraberlik alarak 57 puan almıştır. Galatasaray son şampiyonluğunu ise 2018-2019 sezonunda almıştır.