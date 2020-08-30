Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu

Avusturya Ligi'nde Wolfsberger ile yıldızlaşan Shon Weissman, takımına veda etti ve transfer olduğunu duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Galatasaray ve Schalke'nin de istediği İsrailli golcünün La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attığını kaydetti.

40 MAÇTA 37 GOL ATTI

24 yaşındaki 1.74'lük forvet, bu sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.

(Kaynak: Sporx)