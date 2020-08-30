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Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu

Yıldızı Avusturya Ligi ekiplerinden Wolfsberger parlayan ve bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği 24 yaşındaki Shon Weissman, İspanya La Liga'da mücadele eden Valladolid'e imza attı. Weissman, bu sezon çıktığı 40 maçta 37 gol attı.

Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu
30.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:00

Avusturya Ligi'nde Wolfsberger ile yıldızlaşan Shon Weissman, takımına veda etti ve transfer olduğunu duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Galatasaray ve Schalke'nin de istediği İsrailli golcünün La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attığını kaydetti.

40 MAÇTA 37 GOL ATTI

24 yaşındaki 1.74'lük forvet, bu sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.

(Kaynak: Sporx)

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