Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor

Çekya ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Semih Kaya, Süper Lig'e geri dönüyor.

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki stoperin küçük pürüzler giderildikten sonra, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.