Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor

Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Semih Kaya Yeni Malatyaspor ile temasa geçti. Milli futbolcu Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.