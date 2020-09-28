Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor
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Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor

28.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:53

Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Semih Kaya Yeni Malatyaspor ile temasa geçti. Milli futbolcu Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Çekya ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Semih Kaya, Süper Lig'e geri dönüyor.

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki stoperin küçük pürüzler giderildikten sonra, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.

Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor
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