Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı

Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da, transferin son günlerine girilirken bir hamle daha bekleniyor. Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e gönderen sarı-kırmızılıların, gündeminde olan genç kanat oyuncusu Stanislav Ivanov için yeniden girişimler yaptığı öğrenildi.

Bulgar basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Levski Sofya ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu da Instagram hesabından Galatasaray'ı takip ederek transferin sinyalini verdi.

HÜCUMDA HER YERDE OYNUYOR

21 yaşındaki futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giymesi Galatasaray'ı en çok cezbeden durum. Ivanov, hem kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. Ayrıca fırsat verilirse forvet arkasında da süre alıyor.

Levski Sofya'nın genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro alacağı kaydediliyor.