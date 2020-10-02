Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı
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Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı

02.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:34
Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'u gündemine aldı. Bulgar futbolcunun geçtiğimiz gün sarı kırmızılı kulübü sosyal medyada takibe alması transferin birkaç güne tamamlanacağı şeklinde yorumlandı.

Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da, transferin son günlerine girilirken bir hamle daha bekleniyor. Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e gönderen sarı-kırmızılıların, gündeminde olan genç kanat oyuncusu Stanislav Ivanov için yeniden girişimler yaptığı öğrenildi.

Bulgar basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Levski Sofya ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu da Instagram hesabından Galatasaray'ı takip ederek transferin sinyalini verdi.

HÜCUMDA HER YERDE OYNUYOR

21 yaşındaki futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giymesi Galatasaray'ı en çok cezbeden durum. Ivanov, hem kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. Ayrıca fırsat verilirse forvet arkasında da süre alıyor.

Levski Sofya'nın genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro alacağı kaydediliyor.

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