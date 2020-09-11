Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına 2-0 mağlup oldu.

11.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:47

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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Neftçi, ligin ilk haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

MÜCADELE 17 EYLÜL'DE

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.