Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına 2-0 mağlup oldu.
11.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:47
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
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Neftçi, ligin ilk haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
MÜCADELE 17 EYLÜL'DE
17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.