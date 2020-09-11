Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi
11.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:47

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Neftçi, ligin ilk haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

MÜCADELE 17 EYLÜL'DE

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 23:47:30. #1.14#
title