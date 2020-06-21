G.Saray 10 kişi kaldı! Gole giden rakibi düşürünce direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Çaykur Rizespor deplasmanında geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, Gaizantep'i yenerek zirveyi takibini sürdürmek istiyor.

Ligde nispeten rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise alacağı puan ya da puanlarla ligde kalmayı garantilemek için adım atmayı hedefliyor.

Saat 21:00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli, Falcao

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Oğuz, Güray, Mehmet Erdem, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 3: Gaziantep FK riskli bölgede topu kaybetti. Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao uygun durumda istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Günay'da kaldı.

Dakika 5: Galatasaray yine sol taraftan etkili geldi. Emre Akbaba'nın pasıyla son çizgiye inen Saracchi'nin içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı.

Dakika 6: Savunma arkasına sarkan Kayode soldan ceza sahasına girdi ve arka direğe pasını aktardı ancak Güray Vural uygun durumda vuruşunu yapamadı.

Dakika 17: Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji düzgün bir kafa vuruşuyla Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.

Dakika 20: Güray'ın kullandığı serbest vuruşta Okan ilk hamlede topu karşıladı ancak ikinci pozisyonda Kenan'a yaptığı müdahale sonrası Gaziantep FK cephesi penaltı bekledi. Hakem ilk pozisyonda penaltıyı işaret ederken sonrasında ofsayt sebebiyle oyun Galatasaray atışıyla devam etti.

Dakika 24: Mariano'nun top kaybı sonrası Gaziantep temsilcisi Galatasaray savunmasını 3'e 2 yakaladı. Sol tarafta topla buluşan Kenan ters taraftaki Güray'ı düşünürken Güray'ın kontrolü iyi olmayınca Galatasaray savunması topu kornere attı.

Dakika 31: Galatasaray isabetli kısa paslarla tehlikeli geldi ancak Mariano sağ taraftan ters ayağıyla oldukça zayıf bir vuruş yaptı.

Dakika 33: Galatasaray Feghouli'yle hızlı geldi. Cezayirli futbolcunun harika ara pasında Onyekuru hareketlendi. Kaleci Günay kalesini terk etti ancak topa müdahale edemeyince Onyekuru boş kaleye vuruşunu yaptı. Gerilerden gelen Kana-Biyik son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Dakika 37: Feghouli'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Falcao, kalecinin solunda topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 40: Galatasaray rakip sahaya kalabalık bir şekilde yerleşti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Seri şık bir hareketle rakiplerinden sıyrılıp ara pasını gönderdi. Topla buluşan Belhanda'nın ilk vuruşu savunmadan sekerken dönen topu önünde bulan Belhanda bu kez sol ayağıyla topu ağlara göndermeyi başardı.

İKİNCİ YARI

Dakika 52: Oğuz'un derin pasıyla topla buluşan Kenan Özer çaprazdan sert vurdu ama topu dışarı yolladı.

Dakika 57: Seri'nin hatalı pasıyla topu kapan Kenan Özer ceza hasına girerken Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Ahmet Çalık kırmızı kartla oyun dışı kaldı.