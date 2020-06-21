Mücadele başladı! Canlı anlatım Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geçen hafta Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'i mağlup ederek kaybını telafi etmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Çaykur Rizespor deplasmanında geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, Gaizantep'i yenerek zirveyi takibini sürdürmek istiyor. Ligde nispeten rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise alacağı puan ya da puanlarla ligde kalmayı garantilemek için adım atmayı hedefliyor. Saat 21:00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler; GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli, Falcao GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Oğuz, Güray, Mehmet Erdem, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode