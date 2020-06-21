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Mücadele başladı! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geçen hafta Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'i mağlup ederek kaybını telafi etmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Mücadele başladı! Canlı anlatım
21.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:01

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Çaykur Rizespor deplasmanında geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, Gaizantep'i yenerek zirveyi takibini sürdürmek istiyor.

Ligde nispeten rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise alacağı puan ya da puanlarla ligde kalmayı garantilemek için adım atmayı hedefliyor.

Saat 21:00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli, Falcao

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Oğuz, Güray, Mehmet Erdem, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

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