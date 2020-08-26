FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı. Resmi Twitter hesabından yapılan ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı lacivert ve sarı kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu. Anket paylaşımının ardından her iki takımdan da göndermeler geldi.

Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Sarı kırmızılılar FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek" ifadesi yer aldı.

"KİMİNİN RÜYASI KİMİNİN KABUSU"

Fenerbahçe ise anket paylaşımını alıntılayıp "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" ifadelerine yer verdi.

12 SAAT SÜRECEK

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.