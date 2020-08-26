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FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı

FIFA'nın Twitter hesabı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının hangisinin daha tutkulu olduğuna dair bir anket başlattı. Galatasaray, anket paylaşımının ardından sarı lacivertli ekibe şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Fenerbahçe ise "Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" ifadelerine yer verdi.

26.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:01

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkinanket başlattı. Resmi Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı lacivert ve sarı kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu. Anket paylaşımının ardından her iki takımdan da ankete yorumlar geldi.

Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Sarı kırmızılılar FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı

"KİMİNİN RÜYASI KİMİNİN KABUSU"

Fenerbahçe ise anket paylaşımını alıntılayıp "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" ifadelerine yer verdi.

FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı

12 SAAT SÜRECEK

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı

Kaynak: AA

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