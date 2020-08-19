Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu!
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Fransa ekibi Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
19.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:58
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Fransa ekibi Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Genç futbolcu, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Şubat ayında Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan 18 yaşındaki futbolcu, Lille kadrosundaki 4. Türk futbolcu olacak. Lille'de Mustafa Kapı dışında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz forma giyiyor.
Ayrıca Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.