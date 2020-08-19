Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız temsilcisi, böylelikle Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından kadrosuna 4. Türk oyuncuyu takviye etti.

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılı ekip, genç futbolcunun Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fransız ekibi, böylelikle Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından 4. Türk oyuncuyu da kadrosuna dahil etti.

YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Ayrıca Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.

DENİZLİSPOR ALTYAPISINDAN ALINMIŞTI

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcuyu 2014 yılında Denizlispor'un altyapısından Florya'ya getirmişti. Geçen sezon A Takım ile de antrenmanlara çıkan oyuncu, şubat ayında kadro dışı kalmıştı.

Kaynak: Hürriyet