Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız temsilcisi, böylelikle Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından kadrosuna 4. Türk oyuncuyu takviye etti.
19.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:34
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılı ekip, genç futbolcunun Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Fransız ekibi, böylelikle Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından 4. Türk oyuncuyu da kadrosuna dahil etti.
YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK
Ayrıca Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.
DENİZLİSPOR ALTYAPISINDAN ALINMIŞTI
Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcuyu 2014 yılında Denizlispor'un altyapısından Florya'ya getirmişti. Geçen sezon A Takım ile de antrenmanlara çıkan oyuncu, şubat ayında kadro dışı kalmıştı.
Kaynak: Hürriyet