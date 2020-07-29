Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gündemin ana maddesi de Radamel Falcao oldu.

Kolombiyalı golcü için sıcak bir gelişme yaşandı ve David Beckham'ın başkanlığını yaptığı MLS ekibi Inter Miami, oyuncuya resmi teklif yaptı. İspanyol kaynaklı AS kaynaklı habere göre Inter Miami, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi ve golcü futbolcuya teklifini sundu. 34 yaşındaki oyuncu ise teklifi düşünmek için süre istedi.

FORMALARI BASILMIŞTI

Inter Miami taraftarları Radamel Falcao formalarıyla kulübün antrenman yaptığı sahaya gelmiş ve Kolombiyalı forvetin transfer edilmesini istemişti. Hatta kulübün mağazasında bile Falcao formalarının satışına başlanmıştı.

"FUTBOLU BIRAKANA KADAR OYNAYABİLİRSİN"

Amerika'da lige kötü bir giriş yapan Inter Miami'de yetkililerin, "Bize gel, burada futbolu bırakana kadar oynayabilirsin" dediği ve Falcao'yu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

GALATASARAY İNDİRİM İSTEYECEK

Haberin detayında Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istemesi halinde sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı futbolcunun maaşında indirime gitmesini isteyeceği de belirtildi.