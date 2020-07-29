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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya Amerika'dan resmi teklif geldi!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

29.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:13

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. David Beckham'ın başkanlığını yaptığı MLS ekibi Inter Miami'de taraftarlar Radamel Falcao formalarıyla kulübün antrenman yaptığı sahaya gelmiş ve Kolombiyalı forvetin transfer edilmesini istemişti. Hatta kulübün mağazasında bile Falcao formalarının satışına başlanmıştı.

Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia geldi. AS'ın haberine göre Inter Miami, Radamel Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi ve golcü futbolcuya teklifini sundu. Falcao ise teklifi düşünmek için süre istedi. 

Amerika'da lige kötü bir giriş yapan Inter Miami'de yetkililerin, "Bize gel, burada futbolu bırakana kadar oynayabilirsin" dediği ve Falcao'yu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

EĞER GALATASARAY'DA KALMAK İSTERSE...

Haberin detayında Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istemesi halinde sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı futbolcunun maaşında indirime gitmesini isteyeceği de belirtildi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'ya Amerika'dan resmi teklif geldi!

Kaynak: Hürriyet

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