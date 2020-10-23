Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Galatasaray'a karşı topyekün taarruz var. Salı günü anlatacağım. Ancak biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir."

"Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye."

"ÇOK KARAKTERLİ BİR FUTBOLCU"

"Falcao zamanla açılacak. Türkiye'deki futbola, yorumlara da alışacak. İndirimde de sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi o yaptı. Çok karakterli bir futbolcu. Falcao'ya yanlış bir şey söylemedim."

"1 ARALIK'TAN ÖNCE SEÇİM YOK"

"Biz seçim yapmak istedik. Fakat Dernekler Masası'ndan bize gelen cevaba göre 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok."