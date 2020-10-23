Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok

23.10.2020 20:10 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:15
Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz seçim yapmak istedik. Fakat Dernekler Masası'ndan bize gelen cevaba göre 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Galatasaray'a karşı topyekün taarruz var. Salı günü anlatacağım. Ancak biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir."

"Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye."

"ÇOK KARAKTERLİ BİR FUTBOLCU"

"Falcao zamanla açılacak. Türkiye'deki futbola, yorumlara da alışacak. İndirimde de sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi o yaptı. Çok karakterli bir futbolcu. Falcao'ya yanlış bir şey söylemedim."

"1 ARALIK'TAN ÖNCE SEÇİM YOK"

"Biz seçim yapmak istedik. Fakat Dernekler Masası'ndan bize gelen cevaba göre 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok."

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray, evinde son dakika golüyle Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Son Dakika: Galatasaray, evinde son dakika golüyle Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Galatasaray, 90 artı 5'te yediği golle Alanyaspor'a 2-1 yenildi
Galatasaray, 90 artı 5'te yediği golle Alanyaspor'a 2-1 yenildi
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes Erzurumspor maçı kadrosunda yok
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes Erzurumspor maçı kadrosunda yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Derviş Zaim Caner Cindoruk Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Malcolm Thomas Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Uefa Bursa Bakan Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 20:14:58. #1.15#
title