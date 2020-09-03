Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken sarı kırmızılı ekibin golü 32. dakikada Arda Turan'dan geldi.

Kulübün eski kaptanlarından olan ve bu yaz geri dönen yıldız isim, böylelikle 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol sevinci yaşadı. Hatayspor'un golünü ise 67. dakikada Gökhan Karadeniz attı.

SON GOL OCAK 2011'DE GELMİŞTİ

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de Konyaspor'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı. Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Ali Sami Yen Stadyumu'nda atılmıştı.

DIAGNE, TEDBİR AMAÇLI KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

LUYINDAMA GEÇ KALDI, İLK 11'DEN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı. Kongolu oyuncunun yerine stoperde Donk görev yaptı. Luyindama, ikinci yarının başında Donk'un yerine oyuna dahil oldu.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE İLK KEZ KAZANAMADI

Galatasaray, daha önce U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçından 6-2'lik skorla, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmadan ise 1-0'lık galibiyetle ve Ümraniyespor'u ağırladığı mücadeleden 2-0'lık sonuçla ayrılmıştı. Sarı kırmızılı ekip, böylelikle ilk kez hazırlık döneminde bir maçtan galibiyetle ayrılamadı.