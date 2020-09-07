Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı.

Kadrosunda bulunan 12 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılıların, takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da lisans çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray'da lisansı çıkarılan tüm futbolcular;