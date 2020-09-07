Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray, yeni transferlerinden dört isme lisans çıkardı. Sarı-kırmızılılar; Arda Turan, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a çıkardıkları lisansı TFF'ye bildirirken, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansları henüz çıkmadı.
07.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:25
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.
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Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı.
Kadrosunda bulunan 12 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılıların, takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da lisans çıkarması dikkatlerden kaçmadı.