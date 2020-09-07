Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray, yeni transferlerinden dört isme lisans çıkardı. Sarı-kırmızılılar; Arda Turan, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a çıkardıkları lisansı TFF'ye bildirirken, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansları henüz çıkmadı.

07.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:25

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı.

Kadrosunda bulunan 12 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılıların, takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da lisans çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray'da lisansı çıkarılan tüm futbolcular;

Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı
Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı
Haber Yorumları (1)
HOLLAND: Ya bu Arda yı mahalle maçına alalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Metin Özülkü Demet Akalın
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Antalya Akdeniz Yunanistan
Şu an buradasınız: Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 12:42:10. #1.15#
title