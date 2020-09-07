Galatasaray; Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın lisanslarını çıkardı Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray, yeni transferlerinden dört isme lisans çıkardı. Sarı-kırmızılılar; Arda Turan, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a çıkardıkları lisansı TFF'ye bildirirken, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansları henüz çıkmadı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı. Kadrosunda bulunan 12 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılıların, takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da lisans çıkarması dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray'da lisansı çıkarılan tüm futbolcular;