G.Saray'da altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddia edildi

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa röportaj veren teknik direktör Fatih Terim altyapı hocalarının maaşını açıklamıştı. Terim, altyapıdan yıldız futbolcu yetiştirilmesi istenen hocaların 2500 ila 4000 bin aralığında maaş aldıklarını belirtip bu durumu eleştirmişti.

A TAKIM'LA İDMANA ÇIKAN OYUNCULAR DA DAHİL

Galatasaray'ın tecrübeli hocasının bu açıklamasının etkisi yaşanmaya devam ederken, futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu da Florya'da yaşanan başka bir çarpıcı duruma dikkat çekti.

Vole Uygulaması'nda açıklamalarda bulunan Karakullukçu, şu an A Takım'la idmana çıkan genç oyuncular dahil, Florya'daki gençlere yemek olarak peynir ve ekmek verildiğini ve bu bilgiyi teyit ettiğini ifade etti.