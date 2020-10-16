G.Saray, altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddiasına yanıt verdi

Fatih Terim'in altyapılarla ilgili açıklaması sıcaklığını korurken Florya'daki gençlere verilen yemekle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, sarı-kırmızılılarda altyapı oyuncularına peynir ve ekmek verildiğini iddia etti. G.Saray Kulübü, yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddetti.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa röportaj veren teknik direktör Fatih Terim altyapı hocalarının maaşını açıklamıştı. Terim, altyapıdan yıldız futbolcu yetiştirilmesi istenen hocaların 2500 ila 4000 bin aralığında maaş aldıklarını belirtip bu durumu eleştirmişti.

A TAKIM'LA İDMANA ÇIKAN OYUNCULAR DA DAHİL

Galatasaray'ın tecrübeli hocasının bu açıklamasının etkisi yaşanmaya devam ederken, futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu da Florya'da yaşanan başka bir çarpıcı duruma dikkat çekti.

Vole Uygulaması'nda açıklamalarda bulunan Karakullukçu, şu an A Takım'la idmana çıkan genç oyuncular dahil, Florya'daki gençlere yemek olarak peynir ve ekmek verildiğini ve bu bilgiyi teyit ettiğini ifade etti.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü, Uğur Karakullukçu'nun iddiası üzerine bir açıklama yayınladı ve söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şöyle;

Bugün Uğur Karakullukçu isimli yorumcunun internet üzerinden yayın yapan bir portalda, Galatasaray Futbol A Takımı ile antrenmana çıkan Akademi oyuncularının beslenme programlarına ilişkin yaptığı yorumlar üzerine kulübümüz tarafından bir açıklama gereği doğmuştur.

Ülke futboluna sayısız yetenek kazandıran ve sürekli kendini yenilemesiyle birçok alanda rakiplerine öncülük eden Galatasaray Futbol Akademisi'nde beslenme programı, her oyuncu için yapılan ölçümler neticesinde vücut kompozisyonlarının ve fizyolojik ihtiyaçlarının gereksinimlerine uygun şekilde bireysel olarak belirlenmekte, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde konaklayan ve İstanbul'da aileleri ile birlikte kalan oyuncular için ayrı ayrı hazırlanmakta, büyüme çağındaki alt yaş oyuncularımızın gelişim süreçleri de ilgili departmanlarımız tarafından özenle takip edilmektedir.

Cehaletin esir aldığı bu gibi programlar için hatırlatılması gerekir ki; Mart ayından beri U19 ve U17 takımlarımız haricinde alt yaş grubundan oyuncumuz tesisimizde kalmadığı gibi, bu yaş grupları liglerine devam edilmediği için tesislerimize gelmemekte, A Takım ile antrenmanlara çıkan Akademi oyuncularımız ise ana binamızdaki restoranı kullanmaktadırlar.

Kamuoyunun; yorumlarını ve haberlerini dedikodu temeline dayandırarak yapan, kendilerini gazeteci ilan eden ve yıllardır kapısından içeri girmedikleri yerlere hakim oldukları algısını oluşturan bu gibi şahısların mesnetsiz iddialarına itibar göstermemelerini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.