FuturLab tarafından geliştirilen Peaky Blinders Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders Mastermind sistem gereksinimleri neler?
Peaky Blinders dizisi gördüğü büyük ilgiden sonra, oyun ile de oyuncuları sevindirecek. Bulmaca macera türünde olan Peaky Blinders Mastermind ne zaman çıkacak? Peaky Blinders konusu nedir? Peaky Blinders oyuncuları kimler? Peaky Blinders karakterleri kimler? Peaky Blinders Mastermind fiyatı
Geliştici FuturLap ve yayıncı Curve Digital ortaklığı ile sunulacak olan Peaky Blinders: Mastermind bulmaca macera türünde olacak.
12 Eylül 2013 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi, BBC Two kanalında başladığı yayın hayatına Netflix ile devam ediyor. Çok popüler hale gelen Peaky Blinders karakterleri ile de çok fazla seviliyor. Thomas Shelby, Arthur Shelby, Tom Hardy'nin canlandırdığı Alfie Solomons ve Adrien Brody tarafından canlandırılan Luca Changretta karakterleri dizide oldukça beğeni topladı. Peaky Blinders oyuncu kadrosu, dizi atmosferi ve Birmingham aksanı ile dizi 6. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor.
PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?
Birinci Dünya Savaşı sonrasında devlete karşı gelen bahis çetelerini, komünistler ile devlet arasındaki husumeti konu ediniyor. Peaky Blinders, şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmesi ile ünlenen bir aileden oluşan çetedir. "Gipsy- çingene" olarak bilinirler. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor. Bu nedenle halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın sonrası şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler kızışmaya başlıyor. Böylece çetenin aldığı rüşvetler azalıyor ve işleri zor duruma düşüyor. Çetenin lideri ise her zamankinden daha acımasız olmaya başlıyor.
PEAKY BLINDERS OYUNCULARI
Cillian Murphy
Rolü : Tommy Shelby
Sam Neill
Rolü : Campbell
Helen McCrory
Rolü : Aunt Polly Gray
Annabelle Wallis
Rolü : Grace Burgess
Iddo Goldberg
Rolü : Freddie Thorne
Paul Anderson
Rolü : Arthur Shelby
Sophie Rundle
Rolü : Ada Shelby
Joe Cole
Rolü : John Shelby
Aimee-Ffion Edwards
Rolü : Esme Shelby
Natasha O'Keeffe
Rolü : Lizzie Stark
Ned Dennehy
Rolü : Charlie Strong
Andy Nyman
Rolü : Winston Churchill
David Dawson
Rolü : Roberts
Charlie Creed-Miles
Rolü : Billy Kimber
Finn Cole
Rolü : Michael Gray
PEAKY BLINDERS MASTERMIND ÇIKIŞ TARİHİ
Thomasa Shelby'nin aile çetesini bir oyun olarak göreceğimiz oyun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 20 Ağustos'ta çıkacak.
PEAKY BLINDERS MASTERMIND FİYATI
Steam fiyatı 32 TL
Xbox Store 57 TL
(%20 indirim fiyatları)
PEAKY BLINDERS MASTERMIND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 x64
İşlemci: Intel i5-760 (4*2800) veya eşdeğeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: GeForce GTX 760
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan