Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bolivya'da ikinci Lig ekibi University of Trinidad'da futbol hayatını sürdüren 25 yaşındaki futbolcu Roman Guzman, koronavirüsle olan savaşını kaybetti.

Roman Guzman

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HEM BABASI HEM DE AMCASI VEFAT ETMİŞTİ

Guzman'ın babası ve amcası da kısa süre önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 3 isim de Bolivya'da en çok koronavirüs görünen bölgelerden olan Beni'de yaşıyordu.