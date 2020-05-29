Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivya'da ikinci lig ekibi University of Trinidad forması giyen 25 yaşındaki Roman Guzman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa süre önce Guzman'ın babası ve amcası da virüsten dolayı yaşamını yitirmişti.

Bolivya'da ikinci Lig ekibi University of Trinidad'da futbol hayatını sürdüren 25 yaşındaki futbolcu Roman Guzman, koronavirüsle olan savaşını kaybetti. Roman Guzman KORONAVİRÜS NEDENİYLE HEM BABASI HEM DE AMCASI VEFAT ETMİŞTİ Guzman'ın babası ve amcası da kısa süre önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 3 isim de Bolivya'da en çok koronavirüs görünen bölgelerden olan Beni'de yaşıyordu.