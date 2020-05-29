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Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bolivya'da ikinci lig ekibi University of Trinidad forması giyen 25 yaşındaki Roman Guzman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa süre önce Guzman'ın babası ve amcası da virüsten dolayı yaşamını yitirmişti.

Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
29.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:42

Bolivya'da ikinci Lig ekibi University of Trinidad'da futbol hayatını sürdüren 25 yaşındaki futbolcu Roman Guzman, koronavirüsle olan savaşını kaybetti.

Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Babası ve amcasıyla aynı kaderi paylaştı
Roman Guzman

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HEM BABASI HEM DE AMCASI VEFAT ETMİŞTİ

Guzman'ın babası ve amcası da kısa süre önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 3 isim de Bolivya'da en çok koronavirüs görünen bölgelerden olan Beni'de yaşıyordu.

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