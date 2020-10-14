Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yusuf Mıcık, iddiasına göre Nazan Kırkgöz ile fuhuş için anlaştı. İkili, Mıcık'a ait otomobille boş araziye gitti. Yine Mıcık'ın iddiasına göre, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söylediği Nazan Kırkgöz, otomobildeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'a ateş etti. Karnından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Mıcık otomobile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Nazan Kırkgöz'ün cansız bedenini buldu. Evinde yakalanan Yusuf Mıcık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği tutuklu sanık Yusuf Mıcık, son sözünde, "Kaza sonucu oldu. Nazan'ı öldürmek istemedim. Üzgünüm, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Yusuf Mıcık'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla indirdi.