Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Gülağaç ilçesi Malik Mevkisi'ndeki patates tarlasını süren 51 yaşındaki Halil Erkan, traktöre takılı iş makinesini temizlemek için traktörü rampaya durdurdu.

FRENİ BOŞALAN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktörün altına inen ve iş makinesini temizleyen Erkan, bu sırada freni boşalan traktörün altında kaldı. Durumu gören komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.