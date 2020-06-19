Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan

Fransa'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Le Figaro'da bugün "Libya'nın Sultanı Erdoğan" başlığı atıldı.

"ERDOĞAN'IN HAMLELERİ NEDENİYLE HAFTER AĞIR KAYIPLAR VERDİ"

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Figaro'da bugün Jean-Marc Gonin, makalesine "Libya'nın Sultanı Erdoğan" başlığını attı. Gonin, makalede Hafter'in Libya'da büyük kayıplar verdiğine değinerek, bu kayıplara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin neden olduğunu aktardı. Gonin, Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda kaybettiği bölgeler için "Erdoğan'ın eseri" dedi.

"LİBYA'NIN GELECEĞİ HAKKINDA KARAR VERECEK POZİSYONA GELDİ"

Erdoğan'ın desteği ile bölgedeki durumun tersine döndüğüne dikkat çeken Gonin, "Tüm gücünü Fayiz el-Serrac'a verdi, asker verdi, silah verdi ve binlerce Suriyeli savaşçı verdi. Türk Başkan durumu tersine çevirerek, bu devletin geleceği hakkında karar verebilecek pozisyona geldi" ifadelerini kullandı.

"HEM KORONAVİRÜS HEM DE DOĞU AKDENİZ'DE BAŞARILI OLDU"

Gonin, ayrıca Türkiye'nin korona virüs salgını ve Doğu Akdeniz'deki başarılarına değinerek, "Erdoğan koronavirüs karşısında başarı sağladıktan sonra, Doğu Akdeniz'de de başarılı oldu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin Libya'daki hamlelerine her fırsatta karşı olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye, Libya açıklarında 7 gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi kabul edilemez, hoş görülemez" ifadelerini kullanmıştı.