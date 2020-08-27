Fransız futbolcu Paul Pogba, koronavirüse yakalandı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps yıldız futbolcu Paul Pogba'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.

27 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Fransa Milli Takımı'nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

ÜLKESİYLE DÜNYA KUPASI KAZANDI

2016 yılından itibaren İngiliz devi Manchester United forması giyen Fransız futbolcu, bu sezon çıktığı toplam 22 maçta 1 gol atabildi. Fransa ile 2018 yılında Dünya Kupası sevinci yaşayan Paul Pogba, 69 kez milli olurken 10 gol kaydetti.