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Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılması kararının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.

30.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:58

Koronavirüs salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

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TOULOUSE VE AMIENS KÜME DÜŞTÜ

L'Équipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.

Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.