HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılması kararının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.

30.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:58

Koronavirüs salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

TOULOUSE VE AMIENS KÜME DÜŞTÜ

L'Équipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.

Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.

Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Spor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı Spor
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor Spor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi Spor
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Spor
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi Spor
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Seda Sayan Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Podolski Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:00:11. #1.14#
title