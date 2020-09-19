Fransa'da youtuber 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Fransa'da genç youtuber, başkent Paris'te bulunan 210 metre uzunluğundaki gökdelene ekipmansız tırmandı.

Fransa'da youtuber başkent Paris'te bulunan 210 metre uzunluğundaki 58 katlı Tour Montparnasse adlı gökdelene tırmandı. Fransız medyası, kişinin koruyucu ekipman ya da bir ip kullanmadan tırmanış yaptığını duyurdu. Polis ve sağlık ekiplerinin gökdelen çevresinde güvenlik önlemlerini aldığı ifade edildi. İsmi açıklanmayan kişinin binanın tepesine ulaştığı ifade edildi.