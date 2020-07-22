Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı

Fransa'nın doğusunda yer alan Grenoble kentinde bulunan bir binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Daireden alev ve dumanlar yükselirken, içeride 3 ve 10 yaşında olan 2 kardeş mahsur kaldı. İki kardeş yangından kaçabilmek için üçüncü kattan atladı.

Bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında sokakta olan 25 yaşındaki Athoumani Walid, yanan dairenin camından iki çocuğun yardım çığlığı attığını duydu. Walid, "Çocuklar içeride kilitli kaldıklarını ve anahtarları olmadıklarını söyledi" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra çevreden gelenler, canlarını kurtarmak için camdan atlayan çocukları yakaladı. Çocukları kurtaranlardan biri olan Walid'in ve bir kişinin daha kolu kırıldı.

"AİLESİ ÇOCUKLARI EVDE BIRAKARAK KAPIYI KİTLEMİŞ"

Yerel medya, çocukların ebeveynleri tarafından içeriye kitlendiğini ve yangın çıktığında ise dışarıya çıkamadıklarını duyurdu. Yanan dairede kalan 10 yaşındaki çocuk, önce 3 yaşındaki kardeşini sarkıtarak aşağıda bekleyenlerin kollarına bıraktı. Daha sonra da kendisi camdan atlayarak ölümden kurtuldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ve çocukları içeride kilitli bırakan aileye soruşturma başlatıldığı bildirildi.