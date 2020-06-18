Fransa'da mikrofiber bez ile tanıştı, Türkiye'de ilklere imza attı

Network Marketing nam-ı diğer doğrudan pazarlama; ürünlerin üyeler aracılığıyla tüketiciye satışını sağlayan bir sistem.Sistemde en yaygın kullanılan yöntemler; katalog, web sitesi ve sosyal medya ile satış yapmak. Malum corona virüs sebebiyle pandemi döneminde internet kullanım oranları hayli arttı. Tüm üyelere eşit fırsatlar sunan, başlamak için bilgi ve deneyim gerektirmeyen ve özgür çalışma saatlerine olanak tanıyan bu sistem, Dünya'da 150 milyon, Türkiye'de ise 8 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bu sektör Türkiye'de 650 milyon Euro büyüklüğünde bir ekonomik havuz oluşturuyor. Network Marketing pazarını detaylarıyla çalışmaya başladığımda fark ettiğim, uzun yıllardır çalışmalarına yakinen şahit olduğum Silva Network markasının başarı sırları satır aralarında...

Pandemi ile birlikte yıldızlaşan ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Hayatı kolaylaştıracak, tüketicilerin zamandan, bütçeden tasarruf sağlayabileceği, hikayesi olan ürünleri tercih ediyoruz. Başta üreticisi olduğumuz mikrofiber ürünler vazgeçilmezlerimizden. Temizlik ürünleri kullananlar, sağlığına dikkat edenler, kimyasalların zararlarını bilen, kendisinin ve çevresinin sağlığına önem veren herkesin ilgisi her geçen gün artıyor. Kişisel bakım kategorilerimiz, kalitesiyle kullananlar tarafından vazgeçilmez hale geliyor. Hayatı kolaylaştıran ürünlerimiz kullanıldıkça vazgeçilmez olup evin demirbaşları haline geliyor. Pratik mutfak ürünleri de ilgiyi fazla gören ürünler arasında. Joker ürünlerimizi Nanoteknoloji ile üretilen diş fırçası, doğal deterjanlar, mikrofiber bone, dermatolojik test onaylı renkli kozmetik ürünleri olarak özetleyebiliriz. Ayrıca pandemi süreciyle birlikte el dezenfektanı da üretmeye başladık.

Corona virüs gelecek planlarınızı nasıl etkiledi?

Corona salgını beraberinde finansal krizi de getirdi. Ne yazık ki, bazı sektörler ciddi oranda daralmaya uğrarken, birçok işletmede kapatma kararı aldı. Ancak marketing network, krizden etkilenmeyen ve krize karşı ayakta kalabilen nadir sektörlerden biri. Çünkü insanlar kriz dönemlerinde işlerini kaybediyor bu durumdan en çok alt ve orta gelir grubu etkiliyor. Dolayısıyla herkesin evde olduğu bu süreçte kariyer ve statü sahibi, eğitimli, farklı meslek gruplarındaki kişiler marketing sektörüne dahil olmak istiyor. Çünkü hepimizin sabit giderleri var ve hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Bu noktada network marketing sektörü büyük bir avantaj sağlıyor. Tecrübeli olsun olmasın herkesin eşit şartlarda olduğu bir kariyer fırsatı sunuyor. Şu anda da insanların bir gelir kapısına ihtiyacı var. Hem kadınlar hem de erkekler evden para kazanmanın yollarını araştırıyor.

Silva Network markasını kurarken çıkış noktanız neydi?

Silva Network'u yüzde yüz Türk sermayesiyle 2007 yılında İstanbul'da kurduk. Network Marketing sektöründe 13 yıldır faaliyet göstermemize karşın 20 yıllık bir tekstil geçmişimiz var. Silva'yı kurmadan önce tekstil sektöründe kumaş üretimi yaparak 20 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatlar gerçekleştirdik. Aslına bakarsanız tekstil sektöründen network marketing sektörüne geçiş bir tesadüf eseri gelişti. İşimiz gereği birçok ülkedeki fuarları takip ediyor ve ziyaretler gerçekleştiriyordum. 2003'de Fransa'daki bir fuarda karşılaştığımız mikrofiber bezler çok dikkatimi çekti ve bu yeniliği Türkiye'ye getirme kararı aldım. En iyisini üretmek adına uzun ve titiz bir ARGE döneminden sonra ise Türkiye'nin ilk mikrofiber bezini üretmeye başladık. Tabii bu kolay olmadı, en iyi sonuca ulaşmak için 30 ton kumaş harcadık. Bu ürünü insanlara en kolay nasıl ulaştırabileceğimizi düşünürken de kendimizi network marketing alanında bulduk.

Silva Network'un markalaşma süreci nasıl gelişti?

Silva Network'un en önem verdiği konuların başında markalaşma geliyor. Silva Network'ün 13 yıllık sektör deneyimi, marka bilinirliği ve itibarı sayesinde farklı ve özel bir noktada konumlandığını söyleyebilirim.20 yıllık bir tekstil geçmişinden sonra Fransa'da mkrofiber bez ile tanışmamızla Silva Network'un kurulma hikayesi başladı. Markalaşma adına ciddi adımlar atıldı ve yatırımlar hayata geçirildi. ARGE çalışmalarından üretime dağıtımdan sistemin genel işleyişine kadar her süreç markamızı daha iyi bir noktaya taşımak adına kurgulandı. Hiçbir sistemin sağlamadığı avantajlar sundu.

2007'de Silva Network' ü kurduk. 25 kişi ile başladığımız faaliyetlerimizi bugün 200 bine kişi ile yürütüyoruz. İlk yıllarımızda 5 çeşit ürünümüz vardı. Gelen taleplerin ardından farklı alanlardaki ürünleri de Silva çatısı altında topladık. Böylece mikrofiber temizlik bezi, doğal deterjanlar, renkli kozmetik, ev yaşam ürünleri, kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı 250' nin üzerinde ürüne ulaştık. 13 yıl önce başlayan serüvenimizdeki en önemli misyonumuz; hayatı kolaylaştıran üstün nitelikli, doğal çözümlerimizle ve yüksek kazanç oranlarımızla danışmanlarımız ve tüketicilerimizin hayatına değer katmak.

Silva'nın üye sayısının her geçen gün artmasının arkasında da bu argümanların olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ürünlerimizi danışmanlarımıza ulaştırdığımız gibi nihai tüketicinin adresine gönderim yapan dünyadaki tek firmayız. Türkiye'nin ilk ve birinci mikrofiber üreticisiyiz. Promosyonla altın veren tek firma yine biziz. Bunun yanı sıra müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyor, sağlıklı ürünler konusunda çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Şirket politikamızın en önemli maddelerinden biri de sağlıklı ürünleri müşterilerimize ulaştırabilmek. Bu konuda araştırmaya girenler için iyi bir tercih sunuyoruz. Kazandıran ve ürünleri kaliteli bir firmayla tanıştıkları için güvenle üye oluyorlar. Örneğin biz Silva Network olarak Nisan ayında üye rekoru kırdık.

Yeni normal kavramı artık hayatımızda. Siz yeni normale nasıl ayak uydurmayı planlıyorsunuz?

Biz kriz ilk ortaya çıktığı andan itibaren bu dönemin uzun bir süreç olduğunu düşünerek bir hareket planı oluşturduk. Tüm tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. B plan kapsamında tüm süreçlerimizi titizlikle yürüttüğümüz sürece stok ve üretim noktasında hazırlığımız tam diyebiliriz. Biz bu yılı seminer yılı ilan etmiştik. Planlarımız dahilinde her şehirde seminer düzenlemek vardı ancak corona virüs sebebiyle seminerlerimizi dijital platformlara taşıyoruz. Şu anda liderlerimize vermiş olduğumuz çok özel bir eğitim var. Bu eğitimimiz devam ediyor.

Pandemi dönemindeyiz ve herkes bu süreçte özüne döndü, kendini sorguladı. Silva Network tarafında bu dönüşüm markanız için ne ifade ediyor?

Çalışma amaçlarımızın arasında üretimini ve satışını yaptığımız tüm ürünlerde insan ve çevre sağlığının korunması önemli bir yer kaplıyor, yeni nesillere temiz bir çevre bırakılması öncelikli hedeflerimizden biri. Mikrofiber temizlik ürünleri, borakslı doğal deterjanlar, kişisel bakım ürünleri, dermatolojik test onaylı renkli kozmetik ürünleri, fonksiyonel ürünler, su arıtma sistemleri gibi farklı alanlarda çok çeşitli ürün yelpazesine sahip olan firmamız, sektörde sağlık anlamında da doğal içerikleriyle farkından söz ettiriyor.

Corona virüs yurt dışı pazarıyla ilgili planlarınızı nasıl etkiledi?

Yurt dışı pazarıyla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şu an için başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yurt içinde de yeni ve çok farklı özelliklere sahip premium serisini çıkaracağımızın müjdesini de buradan vermek isterim.